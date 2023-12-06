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Мошенники запенили бабушке унитаз и обещали подселить мигрантов. Русская община пришла на помощь

Мошенники запенили бабушке унитаз и обещали подселить мигрантов. Русская община пришла на помощь

# Чернильница   И снова у нас события разворачиваются в Санкт-Петербурге, и снова Русская Община спасает людей.

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Комментарии
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А Кудасов
А что о героях случившегося, кроме безымянной бабули, ни слова. А, их взяли на контроль.
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1 час.
Нина Грекова
Да что же унас, бабушки такие глупые ... Ладно бы, были 90-е года...
Ответить
20 мин.
НС
Николай Сатин
У нас правоохранители ленивые и продажные. А суды гуманные. Действия, если они не выдуманы, должны квалифицироваться, как бандитизм, действия организованной группы лиц по предварительному сговору, а не мошенничество, хулиганство.
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12 мин.

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