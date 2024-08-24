Всем кланом - на выход из России, патенты отменить: Битва с диаспорами выходит на новый уровень

Чем ближе выборы тем выше будет видимость активности депусратов в пользу народу. Есть такая русская поговорка: обещать ещё не значить женится. Давайте ка проверим сколько из обещанных проектов теоретически для пользы народа и России стало законами, ну хотя бы за прошедшие 5 лет? Тот кто покопается - напишите, может я просто какой-то не заметил. Прошу потому что я не нашел ни одного!

Станислав Курганский

Мигранты (концепт) Нужно перевернуть ситуацию, не правоохранительные органы контролируют, а сами мигранты это должны делать. Как? Создать условия при которых за любое нарушение, оскорбление и т.д. из страны высылались бы с мигрантом все родственники без права въезда в страну и все однофамильцы, но однофамильцы если докажут что не родственники могут получить снова право на въезд в нашу страну. И все эти действия за счёт диаспоры и точка. При таких условиях мигранты сами начнут тормозить своих дебилов. В Белоруссии проблем с мигрантами нет. Почему бы России не перенять опыт? https://www.yaplakal.com/forum7/topic2726609.html?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen