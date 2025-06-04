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Орловская власть расторгла контракт с подрядчиком «Мценского Титаника»

Орловская власть расторгла контракт с подрядчиком «Мценского Титаника»

Это выяснилось из диалога жителей Мценска и власти на странице губернатора Клычкова ВКонтакте. Амчане поинтересовались у регионального главы, когда же наконец поликлиника Мценской ЦРБ, которая стала на капремонт ещё в 2023 году, а спустя год вместо того, чтобы открыться — была заморожена, будет введена в эксплуатацию? Как пояснили с аккаунта Департамента дорожного хозяйства, с подрядчиком, коим выступал ООО ГК «Стройэлектромонтаж», расторгнут контракт.

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