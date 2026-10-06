Страна и люди
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Страна и люди

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Удары хуситов по саудовским наемникам в Йемене. 05.10.2026

Удары хуситов по саудовским наемникам в Йемене. 05.10.2026

Кадры высокоточных ударов хуситов по силам интервентов в Йемене.Суммарно заявлено до 200 убитых и раненых интервентов в результате этой серии ударовОцените точность ударов.

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