О том, почему губернаторы продолжают покрывать мигрантов

АЮ

Александр Юткин

Это уже больше чем миграционная политика. Обостряется религиозная война в многоконфессиональной стране, где подобного не было. Въезд мигрантам закрыли. Теперь надо возвращать на родину семьи. Уж этим здесь делать нечего. Немцы еще в 70-х гг. туркам продавали оборудование для малых предприятий и отправляли их на родину. Почему нам также не делать, а не заниматься просто переводами денег из России. Заработал в России, покупай российское (или китайское) оборудование и делай свой бизнес на своей родине, где и традиции, и всё остальное тебе привычно и понятно. В банке, лучше государственном, открывать мигрантам специальный накопительный счет. А правительствами «бывших» разработать соответствующие программы и сотрудничать, а не принимать «проверяющих». Работать надо, а не ждать подачек от от хапуг в виде диаспор и национальных вроде бизнесменов. Всю эту лабуду о губернаторах с их запретами читать противно. В БРИКС вопим о справедливости, у себя - слов нет. Одно, разве, - убожество души.