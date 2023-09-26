Регионы уже не выдерживают наплыва мигрантов. И даже несмотря на взятки, которые те щедро платят чиновникам, вводят для них жёсткие ограничения.
О том, почему губернаторы продолжают покрывать мигрантов
Комментарии
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Александр Павлов
Щас защитник мигрантов всея Руси Александр подтянется и начнет тут трубить, что без них мы пропадем,-ни в магазин сами не сходим, ни во дворе не уберем...
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4 час.
ВН
Владимир Несмеев
Москвичей может быть устраивает такая обстановка,они же в основном делают "погоду" в стране.Регионы по Москве ровняются а ней пока все тихо.
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2 час.
АЮ
Александр Юткин
Это уже больше чем миграционная политика. Обостряется религиозная война в многоконфессиональной стране, где подобного не было. Въезд мигрантам закрыли. Теперь надо возвращать на родину семьи. Уж этим здесь делать нечего. Немцы еще в 70-х гг. туркам продавали оборудование для малых предприятий и отправляли их на родину. Почему нам также не делать, а не заниматься просто переводами денег из России. Заработал в России, покупай российское (или китайское) оборудование и делай свой бизнес на своей родине, где и традиции, и всё остальное тебе привычно и понятно. В банке, лучше государственном, открывать мигрантам специальный накопительный счет. А правительствами «бывших» разработать соответствующие программы и сотрудничать, а не принимать «проверяющих». Работать надо, а не ждать подачек от от хапуг в виде диаспор и национальных вроде бизнесменов. Всю эту лабуду о губернаторах с их запретами читать противно. В БРИКС вопим о справедливости, у себя - слов нет. Одно, разве, - убожество души.
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26 мин.
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