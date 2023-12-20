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Гаврилов: Запад готов замалчивать военные преступления Киева

Гаврилов: Запад готов замалчивать военные преступления Киева

Запад готов и дальше замалчивать военные преступления своих киевских подопечных, заявил в интервью РИА Новости глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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