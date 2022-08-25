«Понтифику не надо указывать, что ему делать»: итальянский журналист пишет, что в Ватикане недовольны обращением Зеленского к папе Римскому

В Ватикане недовольны обращением президента Украины Владимира Зеленского к папе Римскому Франциску. А для самого понтифика абсолютно неприемлемо давление со стороны киевских властей, пытающихся заставить Святой Престол действовать в своих интересах.
В Ватикане недовольны обращением президента Украины Владимира Зеленского к папе Римскому Франциску. А для самого понтифика абсолютно неприемлемо давление со стороны киевских властей, пытающихся заставить Святой Престол действовать в своих интересах.
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