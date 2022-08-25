Военное обозрение

3 110 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Фактурович
    Хохлы все мриями живут! Забудьте о Черном море, как забыли об Азовском.Экс-замминистра о...
  • alik3456 Джексон
    А гробы приготовили?Экс-замминистра о...
  • АдлерРу
    нужен ли нам СМЕРШ-???- Да нужен -это защита от геноцида русских и граждан России. И дело самозащиты русскоязычного-...России нужен новы...

«Понтифику не надо указывать, что ему делать»: итальянский журналист пишет, что в Ватикане недовольны обращением Зеленского к папе Римскому

«Понтифику не надо указывать, что ему делать»: итальянский журналист пишет, что в Ватикане недовольны обращением Зеленского к папе Римскому

В Ватикане недовольны обращением президента Украины Владимира Зеленского к папе Римскому Франциску. А для самого понтифика абсолютно неприемлемо давление со стороны киевских властей, пытающихся заставить Святой Престол действовать в своих интересах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх