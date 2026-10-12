Водитель без прав устроил массовое ДТП в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске 10 октября в 20:46 на перекрестке улицы Сахалинской и проспекта Мира столкнулись три автомобиля.
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