Во время террористической атаки ВСУ по Белгороду с применением кассетных боеприпасов, в то время, когда гибнут невинные люди и уничтожаются жилые дома, по ТВ продолжают крутить "Новую волну", где выступают Пирожковы, Киркоровы, Лолиты и прочие.
"Это такие бабки, что вам и не снилось": Пронзительный пост Яны Поплавской, который стоит прочесть каждому
Комментарии
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Александр Корякин
Когда уже этих поющих и ржущих петухов в окопы загонят?
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8 час.
Valentina hohlova
вот пусть и шарят на голых вечеринках а не светятся на телеканалах. ничего не делается население устало. видишь наших бойцов-героев 24 часа в сутки и наше гнусное предательское ТВ. и власти нет никакого дела. апатия - да делайте что хотите как с миграцией многомиллионной со средневековым интеллектом и людоедскими замашками так и на рев женщин грязными ртами на ТНТ. значит все это нравится власти всё что развращает и отупляет наш народ . и наплевать им на наши проклятия.
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6 час.
Владимир Елкин
Пора разогнать эти помойки на всех СМИ и национализировать важнейший инструмент влияния на умы граждан! Только идиотам это не понятно! Так кто у нас во власти???
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55 мин.
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