"Это такие бабки, что вам и не снилось": Пронзительный пост Яны Поплавской, который стоит прочесть каждому

Valentina hohlova

вот пусть и шарят на голых вечеринках а не светятся на телеканалах. ничего не делается население устало. видишь наших бойцов-героев 24 часа в сутки и наше гнусное предательское ТВ. и власти нет никакого дела. апатия - да делайте что хотите как с миграцией многомиллионной со средневековым интеллектом и людоедскими замашками так и на рев женщин грязными ртами на ТНТ. значит все это нравится власти всё что развращает и отупляет наш народ . и наплевать им на наши проклятия.