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Аргументы и Факты

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Почти 900 украинских БПЛА уничтожили российские системы ПВО за сутки

Почти 900 украинских БПЛА уничтожили российские системы ПВО за сутки

Российские системы ПВО за сутки сбили 883 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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