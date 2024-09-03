Мишустин призвал входить в жизненные ситуации участников СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин в беседе с председателем Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым призвал в работе с участниками СВО проявлять специальный подход и входить в жизненные ситуации людей.
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