Гастроли цирка закончились поиском верблюда, сбежавшего в город

Жители Керчи этим утром стали свидетелями необычного зрелища: по улицам города спокойно разгуливал самый настоящий верблюд.
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