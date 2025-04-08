Каршеринг BelkaCar планирует привлечь до 2 млрд рублей перед IPO

Один из крупных российских операторов каршеринга BelkaCar намерен привлечь до 2 млрд рублей в рамках pre-IPO, предложив инвесторам от 16% до 23% бизнеса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на инвестиционное предложение компании.