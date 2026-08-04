Акция Любо-Дар "СОБЕРИ РЕБЁНКА К ШКОЛЕ". 🌿 В эту субботу, 8 августа, с 11:00 до 12:00 в Доме Милосердия «Виктория» состоится акция «Любо-Дар» "Собери ребёнка к школе".
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Акция Любо-Дар "СОБЕРИ РЕБЁНКА К ШКОЛЕ". 🌿 В эту субботу, 8 августа, с 11:00 до 12:00 в Доме Милосердия «Виктория» состоится акция «Любо-Дар» "Собери ребёнка к школе".
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