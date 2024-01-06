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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ещенко о тренерстве: «В «Спартак» все хотят, а я начну со Второй лиги, наберусь опыта, отучусь на Pro. Хочу живой процесс – участвовать в тренировках, придумывать их, передавать свой опыт»

Ещенко о тренерстве: «В «Спартак» все хотят, а я начну со Второй лиги, наберусь опыта, отучусь на Pro. Хочу живой процесс – участвовать в тренировках, придумывать их, передавать свой опыт»

– Твое будущее в футболе: генеральный директор или работа в академии до пенсии? – Ни то, ни другое. Заполнять всякие бумаги, общаться с подчиненными, будучи офисным сотрудником – не мое.

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