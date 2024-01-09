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Закон, порядок, государство

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В районе Вербового экипаж «Солнцепека» Новороссийских десантников уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ со скоплением пехоты

В районе Вербового экипаж «Солнцепека» Новороссийских десантников уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ со скоплением пехоты

Десантники выдали залп 220-мм термобарическими реактивными снарядами по ранее полученным координатам экипажи, после чего оперативно перевели боевую машину в походное положение и покинули огневую позицию под прикрытием группы огневой поддержки.

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