“Defense Secretary Pete Hegseth used a slur to proudly announce to an auditorium of Marines in September that he was ridding the military of all transgender troops,” the New York Times reports.
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