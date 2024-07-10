Эксперт Делавард: НАТО при генсеке Рютте не принесет ничего хорошего Европе

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который в октябре сменит Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО, является "клоном" своего предшественника, ничего хорошего Европе от него ждать не стоит.
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