Шесть добровольцев из Братска отправились служить стране в зону СВО

В Братске продолжается активное пополнение рядов Вооружённых сил РФ. Очередная группа из шести добровольцев отправилась на службу, чтобы оказать посильную помощь своим боевым товарищам и защитить Родину от внешних угроз.
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