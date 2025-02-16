Политик Вайдель: поставки Taurus напрямую вовлекут ФРГ в украинский конфликт

Кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в ходе предвыборных дебатов заявила о недопустимости поставок крылатых ракет Taurus Киеву, поскольку это бы напрямую вовлекло страну в конфликт на Украине.