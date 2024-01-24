ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Что тут писать? Писать тут нечего - кроме слов глубочайшего соболезнования семьям и близким погибших людей.
Мы – не один народ…
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Gold
Австро-венгеры, хохлы, веками нападали на Россию, а тут им границы открыли, у Польши Россия кусок выкупила, Львовом обозвала, не поверив своему счастью хохлы расползлись по всей территории Новороссии, нормальные русские уехали с окраин в центр России, которые пожадней остались, не бросать же хозяйство, вот с ними мы сейчас и воюем, хохлов не гребут воевать, жалко своих, а с востока можно.
Ответить
14 час.
Liudmila Kosteley
Оставим пока украинских ДЕБИЛОВ. Зеля, ты то КТО, КОЗЁЛ?! Украинец что ли (возьми зеркало) типичный ЖИДЯРА! Что-то СМЕРШ молчит. ЕГО только ПРИЛЮДНО ПОВЕСИТЬ! Это из-за него, продолжается ВОЙНА. Уже предлагали НИ РАЗ МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ. (но это не значит, что РФ будет им отдавать СВОИ ЗЕМЛИ.) НАДО Лаврову поднять вопрос в ООН, о ГЕНОЦИДЕ ИНДЕЙСКИХ АМЕРИКАНЦЕВ, и ПУСТЬ ВЕРНУТ ИХ ИСКОННЫЕ ЗЕМЛИ, как ПАЛЕСТИНУ.И там "избранный народ!" ТАКОЙ ГЕНОЦИД ТВОРИТ.
Ответить
11 час.
Владимир Морж
"Мы - не один народ..." И всё-таки один народ. Генетически, но не идейно. Это уже проходили, в начале 20 века: красные и белые были одним народом? 30 лет потихоньку их сводили с ума. Применили успешную методику массового помешательства. Тех, кто не сброендил, убивали. Не могу представить, сколько лет понадобиться вытаскивать из их голов то дерьмо, что вложили им америкосы.
Ответить
14 мин.
Свежие комментарии