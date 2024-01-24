Мы – не один народ…

Дмитрий Gold Австро-венгеры, хохлы, веками нападали на Россию, а тут им границы открыли, у Польши Россия кусок выкупила, Львовом обозвала, не поверив своему счастью хохлы расползлись по всей территории Новороссии, нормальные русские уехали с окраин в центр России, которые пожадней остались, не бросать же хозяйство, вот с ними мы сейчас и воюем, хохлов не гребут воевать, жалко своих, а с востока можно.

Liudmila Kosteley Оставим пока украинских ДЕБИЛОВ. Зеля, ты то КТО, КОЗЁЛ?! Украинец что ли (возьми зеркало) типичный ЖИДЯРА! Что-то СМЕРШ молчит. ЕГО только ПРИЛЮДНО ПОВЕСИТЬ! Это из-за него, продолжается ВОЙНА. Уже предлагали НИ РАЗ МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ. (но это не значит, что РФ будет им отдавать СВОИ ЗЕМЛИ.) НАДО Лаврову поднять вопрос в ООН, о ГЕНОЦИДЕ ИНДЕЙСКИХ АМЕРИКАНЦЕВ, и ПУСТЬ ВЕРНУТ ИХ ИСКОННЫЕ ЗЕМЛИ, как ПАЛЕСТИНУ.И там "избранный народ!" ТАКОЙ ГЕНОЦИД ТВОРИТ.