Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Владимир Морж
    "Мы - не один народ..." И всё-таки один народ. Генетически, но не идейно. Это уже проходили, в начале 20 века: красны...Мы – не один народ…
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Мы – не один народ…

Мы – не один народ…

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Что тут писать? Писать тут нечего - кроме слов глубочайшего соболезнования семьям и близким погибших людей.

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Комментарии
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Дмитрий Gold
Австро-венгеры, хохлы, веками нападали на Россию, а тут им границы открыли, у Польши Россия кусок выкупила, Львовом обозвала, не поверив своему счастью хохлы расползлись по всей территории Новороссии, нормальные русские уехали с окраин в центр России, которые пожадней остались, не бросать же хозяйство, вот с ними мы сейчас и воюем, хохлов не гребут воевать, жалко своих, а с востока можно.
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14 час.
Liudmila Kosteley
Оставим пока украинских ДЕБИЛОВ. Зеля, ты то КТО, КОЗЁЛ?! Украинец что ли (возьми зеркало) типичный ЖИДЯРА! Что-то СМЕРШ молчит. ЕГО только ПРИЛЮДНО ПОВЕСИТЬ! Это из-за него, продолжается ВОЙНА. Уже предлагали НИ РАЗ МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ. (но это не значит, что РФ будет им отдавать СВОИ ЗЕМЛИ.) НАДО Лаврову поднять вопрос в ООН, о ГЕНОЦИДЕ ИНДЕЙСКИХ АМЕРИКАНЦЕВ, и ПУСТЬ ВЕРНУТ ИХ ИСКОННЫЕ ЗЕМЛИ, как ПАЛЕСТИНУ.И там &quot;избранный народ!&quot; ТАКОЙ ГЕНОЦИД ТВОРИТ.
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11 час.
Владимир Морж
&quot;Мы - не один народ...&quot; И всё-таки один народ. Генетически, но не идейно. Это уже проходили, в начале 20 века: красные и белые были одним народом? 30 лет потихоньку их сводили с ума. Применили успешную методику массового помешательства. Тех, кто не сброендил, убивали. Не могу представить, сколько лет понадобиться вытаскивать из их голов то дерьмо, что вложили им америкосы.
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14 мин.

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