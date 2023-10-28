В Кремле готовятся объявить Путина кандидатом в президенты на новый срок

До объявления о выдвижении Путина на новый срок остались считанные недели, а возможно и дни. Это если говорить о неформальной кампании, когда кандидаты могут публично заявить о своём желании баллотироваться на главный руководящий пост в государстве, но агитацию вести пока не смогут.