Канвон – Чонбук Хендай Моторс где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Южной Кореи 26 июля

В пятницу, 26 июля, сыграют Канвон и Чонбук Хендай Моторс в рамках Чемпионата Южной Кореи. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Ганнын Стэдиум Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.