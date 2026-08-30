Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах в России

Минтранс России готовит изменения в Воздушный кодекс, которые позволят официально применять овербукинг на авиарейсах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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