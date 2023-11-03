ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Где и как роскошно живут на Кипре Пугачева с Галкиным: показываю, рассказываю

Где и как роскошно живут на Кипре Пугачева с Галкиным: показываю, рассказываю

Как я уже говорил, сомнительная парочка уже сделала ноги с исторической родины. Хотя еще неделю-другую уверяли: " в эти горестные дни" из любимого Израиля ни ногой, будем тут мол, под бомбами сидеть.

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Комментарии
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Майя Maja
Ну вот.... За документами приперлась.))
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1 д.
Элина Морозова
Вроде замок  был выставлен на торги. Только никто не захотел его купить. Мертвый груз.
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1 д.
Майя Maja
А я где-то читала, что, якобы продали. Да вот ссылку Двоякин кинул, там говорится что она из-за детей вроде как приехала.
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17 час.

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