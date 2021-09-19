Высокий суд Англии обязал экс-владельца Внешпромбанка отчитаться о покупке активов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Высокий суд правосудия Англии и Уэльса обязал бывшего собственника Внешпромбанка Георгия Беджамова раскрыть информацию об источниках финансирования приобретения активов стоимостью свыше 1 млн фунтов стерлингов.
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Высокий суд правосудия Англии и Уэльса обязал бывшего собственника Внешпромбанка Георгия Беджамова раскрыть информацию об источниках финансирования приобретения активов стоимостью свыше 1 млн фунтов стерлингов.
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