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Высокий суд Англии обязал экс-владельца Внешпромбанка отчитаться о покупке активов

Высокий суд Англии обязал экс-владельца Внешпромбанка отчитаться о покупке активов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Высокий суд правосудия Англии и Уэльса обязал бывшего собственника Внешпромбанка Георгия Беджамова раскрыть информацию об источниках финансирования приобретения активов стоимостью свыше 1 млн фунтов стерлингов.

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