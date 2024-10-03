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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Количество разработчиков, движок, отсутствие скримеров и моральные дилеммы ...

Количество разработчиков, движок, отсутствие скримеров и моральные дилеммы ...

Количество разработчиков, движок, отсутствие скримеров и моральные дилеммы — детали Stygian: Outer Gods из интервьюНа выставке TGS 2024 Родион Ильин, главный редактор издания VGTimes, пообщался c Сергеем Королёвым, гейм-директором хоррора с ролевыми элементами Stygian: Outer Gods.

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