Количество разработчиков, движок, отсутствие скримеров и моральные дилеммы — детали Stygian: Outer Gods из интервьюНа выставке TGS 2024 Родион Ильин, главный редактор издания VGTimes, пообщался c Сергеем Королёвым, гейм-директором хоррора с ролевыми элементами Stygian: Outer Gods.
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