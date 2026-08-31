Слабый рубль – это не кризис, а хитрый план: экономисты пояснили, зачем он нужен властям

С начала 2026 года российский рубль совершил путь от умеренного укрепления до заметного ослабления, пройдя через периоды высокой волатильности.
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