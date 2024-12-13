В Татарстане на пожаре из-за обогревателя погиб спавший сторож

На окраине села Старое Сляково Агрызского района Татарстана произошёл пожар в подсобном хозяйстве. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, горели бытовка и сарай под одной крышей на площади 30 квадратов.