В Татарстане на пожаре из-за обогревателя погиб спавший сторож

На окраине села Старое Сляково Агрызского района Татарстана произошёл пожар в подсобном хозяйстве. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, горели бытовка и сарай под одной крышей на площади 30 квадратов.
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