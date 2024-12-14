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Петербургский дневник

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Грачья Погосян: «Если человек потерял память, значит он потерял все»

Грачья Погосян: «Если человек потерял память, значит он потерял все»

В Петербурге прошла историческая конференция «Сохраняя память: события, люди, герои, подвиги» Газета «Аргументы и факты» совместно с благотворительным фондом имени Грачьи Погосяна подвели к завершению масштабный проект, посвященный Году семьи в России и 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.

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