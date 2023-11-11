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  • А Кудасов
    И ... пшик скорее тихий.Голосование в ООН...
  • Ирина Галивец
    Хорошая новость!Со второго раза
  • Алексей
    ООН давно уже ручной инструмент америкосов.Пора распускать.Голосование в ООН...

США готовится к войне с КНР, поэтому в плане переговоров Байдена и Си содержатся оскорбления стране

США готовится к войне с КНР, поэтому в плане переговоров Байдена и Си содержатся оскорбления стране

Politico: Байден надавит на Си Цзиньпина по Ирану на встрече АТЭС на следующей неделеДжо Байден призовет Си Цзиньпина использовать свое влияние на Тегеран, чтобы помешать Ирану и его ставленникам использовать войну между Израилем и ХАМАСОМ для разжигания более широкого регионального конфликта.

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Комментарии
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Сергей Рубцов
Давильщик хуев!!!! Прыщи у себя на жопе дави!!!!
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22 час.
ВД
Вовладар Даров
Дед Спотыкач на кого собрался давить, на Китай? Моча уже похоже в голову бьёт!
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19 час.
Ирина Черных
Обогащаться, разрушая другие государства, - это всё, на что способны англосаксы. Какое убожество!
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19 час.

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