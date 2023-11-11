США готовится к войне с КНР, поэтому в плане переговоров Байдена и Си содержатся оскорбления стране

Politico: Байден надавит на Си Цзиньпина по Ирану на встрече АТЭС на следующей неделеДжо Байден призовет Си Цзиньпина использовать свое влияние на Тегеран, чтобы помешать Ирану и его ставленникам использовать войну между Израилем и ХАМАСОМ для разжигания более широкого регионального конфликта.