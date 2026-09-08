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Бизнес журнал. Урал

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Курганские власти со второй попытки нашли подрядчика для расчистки водохранилища за 135 млн рублей

Курганские власти со второй попытки нашли подрядчика для расчистки водохранилища за 135 млн рублей

Подрядчик расчистит участок водохранилища площадью 8,17 га до конца октября 2028 года. Исполнителя выбрали со второй попытки, на первый конкурс заявки не поступили.

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