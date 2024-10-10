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Буданова хотели отстранить от решений об ударах вглубь России

Буданова хотели отстранить от решений об ударах вглубь России

Причиной появления слухов о возможной отставке главы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова* стал его продолжающийся конфликт с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

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