Буданова хотели отстранить от решений об ударах вглубь России

Причиной появления слухов о возможной отставке главы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова* стал его продолжающийся конфликт с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.
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