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США нанесли удар по иранскому нефтяному танкеру 

США нанесли удар по иранскому нефтяному танкеру 

Военные США нанесли ракетный удар по нефтяному танкеру в четырех милях от острова Харк в Персидском заливе.

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