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Гатиятулин о «Сибири»: «Я был против, чтобы новости давали. Не все устроило, что озвучил губернатор Новосибирской области. Склонялся к тому, что этот вариант не для меня»

Новосибирский клуб сообщил, что достиг договоренности о подписании контракта со специалистом. Позже стало известно, что Гатиятулиным интересуется «Ак Барс».

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