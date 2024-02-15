"360": полиция установит участников подростковой драки в Амурской области

В городе Свободном Амурской области подростки устроили несколько драк, снимая все это на телефон. Бои происходили в большой компании с участием девушек и парней, которые стояли вокруг дерущихся по очереди ребят.
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