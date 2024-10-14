С каждой неделей в Новосибирскую область приезжает все больше мигрантов

За неделю на территорию региона въехало 7 658 иностранных граждан, 2 000 из них – на заработки. В Новосибирской области за минувшую неделю с помощью комплекса видеоанализа биометрии было задержано 19 человек, которые находились в розыске и подозревались в совершении преступлений.