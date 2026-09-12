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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🚦В гости к дошколятам пришли инспекторы ДПС

🚦В гости к дошколятам пришли инспекторы ДПС В рамках проведения месячника по «Безопасности дорожного движения», в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, сегодня сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по Новоаннинскому району посетили дошкольные учреждения Новоаннинского района.

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