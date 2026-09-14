Российские расчеты FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем группировки войск «Юг» уничтожили десять наземных робототехнических комплексов (НРТК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Краматорском.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Нардеп Дмитрук: н...
- FT: телефонный ра...
- КМИС: 35% украинц...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым