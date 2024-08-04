Не «бумажки перекладывать»: Поклонская рассказала, зачем женщине идти во власть

Женщины в России имеют равные права с мужчинами, а заявления представителя РПЦ о том, что женщины начали требовать равноправия и лезть во власть – ханжество, написала советник генпрокурора России Наталья Поклонская в Telegram-канале .
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