Александр Бельский рассказал, как прошла встреча со строителями города

На ней наметили планы на будущее и обсудили результаты работы Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский рассказал в своём телеграм-канале, как вместе с губернатором Александром Бегловым встретился с представителями строительного сообщества Северной столицы, чтобы обсудить будущее отрасли и текущие проекты.
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