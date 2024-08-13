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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Лариса Долина сделала официальное заявление по факту мошенничества с ее квартирой (видео)

Певица Лариса Долина стала жертвой грандиозного мошенничества. СМИ активно обсуждают трагическую ситуацию певицы Ларисы Долиной, которая стала жертвой мошенников и потеряла свою элитную квартиру в центре Москвы, а также чуть не лишилась недвижимости в Юрмале.

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