Сергей Степашин и Антон Кобяков обсудили правовой аспект кризиса на Украине, связанный с незаконченным роспуском СССР.
Сергей Степашин: Украина - правовая коллизия распада СССР
Комментарии
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Влад Владимиров
Всех этих недоразвитых русофобов к этой ситуации там не толкал... Они сами же там пошли на обострение с Россией всех взаимных отношений. Теперь щирые беззубой пастью всем демонстрируют всем свой оскал. Апломба нет, бравады нет... Одни теперь лишь охи их там и сожаления...
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