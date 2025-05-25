Сергей Степашин: Украина - правовая коллизия распада СССР

Влад Владимиров

Всех этих недоразвитых русофобов к этой ситуации там не толкал... Они сами же там пошли на обострение с Россией всех взаимных отношений. Теперь щирые беззубой пастью всем демонстрируют всем свой оскал. Апломба нет, бравады нет... Одни теперь лишь охи их там и сожаления...