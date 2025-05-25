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Сергей Степашин: Украина - правовая коллизия распада СССР

Сергей Степашин: Украина - правовая коллизия распада СССР

Сергей Степашин и Антон Кобяков обсудили правовой аспект кризиса на Украине, связанный с незаконченным роспуском СССР.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Всех этих недоразвитых русофобов к этой ситуации там не толкал... Они сами же там пошли на  обострение с Россией всех взаимных отношений. Теперь щирые беззубой пастью всем  демонстрируют всем свой оскал. Апломба нет, бравады нет... Одни теперь лишь охи их там и сожаления...
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