НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Кейн о недовольстве Тухеля: «Нам не стоит зацикливаться на этом. Тренер пытается вытянуть из нас максимум. Англия не всегда выходит в полуфинал ЧМ»

Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал слова главного тренера Томаса Тухеля , раскритиковавшего игру команды в матче с Норвегией (2:1) в 1/4 финала ЧМ-2026 .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии