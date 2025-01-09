Пушилин: 80% ВСУ потеряло силы при обороне стратегического Курахово

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о значимости укрепрайона в Курахово для обороны ВСУ. Российские войска отодвинули противника, уничтожив до 80% сил из 15 тысяч солдат, и лишили ВСУ возможности артобстрела Донецка из этого района.
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