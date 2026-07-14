США рассматривают запуск ракет с бывших нефтяных платформ в океане

Бюро управления океанской энергетикой предлагает использовать выработанные морские нефтегазовые сооружения для стартов, возвращения и посадки коммерческих космических аппаратовБюро управления океанской энергетикой США (Bureau of Ocean Energy Management, BOEM) рассматривает возможность использования старых морских нефтегазовых платформ в качестве инфраструктуры для космических запусков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии