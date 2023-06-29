БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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БРИТАНЦЫ ПРИКАЗАЛИ ВСУ ЗАХВАТИТЬ ЗАПОРОЖСКУЮ АЭС: ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ОБОРОНЫ УЖЕ РАЗРУШЕНА

БРИТАНЦЫ ПРИКАЗАЛИ ВСУ ЗАХВАТИТЬ ЗАПОРОЖСКУЮ АЭС: ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ОБОРОНЫ УЖЕ РАЗРУШЕНА

ОБМЕЛЕНИЕ КАХОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ОТКРЫВАЕТ ВСУ ПРЯМОЙ ПУТЬ К ЗАЭС. ФОТО: DMYTRO SMOLIENKO/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBAL LOOK PRESS АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ После ряда затяжных и провальных атак Вооружённые формирования Украины готовы к коварному удару.

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