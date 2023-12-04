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Спикер Кремля Песков: экономика России адаптировалась к условиям СВО на Украине

Спикер Кремля Песков: экономика России адаптировалась к условиям СВО на Украине

Экономика России адаптировалась к условиям специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, в ходе сегодняшнего разговора с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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