Общественной помощнице омбудсмена Ивановской области удалось добиться получения патента для предпринимателя

К общественной помощнице в сфере налогового законодательства Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ивановской области Юлии Ровенской обратился индивидуальный предприниматель, которому налоговыми органами было отказано в получении патента.
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