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Бербок поддержала идею Кэмерона о передаче крылатых ракет Украине

Бербок поддержала идею Кэмерона о передаче крылатых ракет Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала в эфире ARD идею главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, согласно которой британская сторона передала бы Украине ракеты Storm Shadow, а сама бы закупила у ФРГ ракеты Taurus.

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