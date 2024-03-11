Бербок поддержала идею Кэмерона о передаче крылатых ракет Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала в эфире ARD идею главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, согласно которой британская сторона передала бы Украине ракеты Storm Shadow, а сама бы закупила у ФРГ ракеты Taurus.